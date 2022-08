De cijfers bewijzen het, zowel het RIVM als de gemeente zelf geven het ronduit toe: wij zijn de heetste

met video Drie mannen uit Den Haag eindigen proefrit met auto in het water in Overijssel

Drie mannen uit Den Haag, die vanmiddag een proefritje met een auto maakten, zijn na een botsing in het water beland in het plaatsje De Krim (Overijssel). Dat is gebeurd bij de Hoofdweg (N377), vlakbij de Duitse grens. Het drietal is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

