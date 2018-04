De coalitie van Zand en Veen gaat het doen, maar integriteit blijft een thema

Haar to do-lijstje bevat vier grote thema’s waarover de partijen het eens zijn dat die met voorrang behandeld moeten worden: duurzaamheid, groei van de stad/leefbaarheid, ‘iedereen doet mee’ en mobiliteit. Bij al die punten zijn harde noten te kraken, onder meer over (betaald) parkeren, woningbouw, het klimaatpact en de opvang van statushouders. GroenLinks en Groep de Mos bijvoorbeeld denken over tal van dossiers totáál verschillend. ,,Maar de chemie is goed. Bij alle partijen is vertrouwen dat we eruit kunnen komen’’, zei Richard de Mos monter in de Haagse raadzaal.



Zijn collega Arjen Kapteijns van GroenLinks klonk een tikje zuiniger: ,,Het gevoel is positief, er ligt een goede basis voor inhoudelijke gesprekken. Dan moeten we kijken hoever we komen. Het is altijd geven en nemen, maar op het eind moet er iets liggen waarvan we als GroenLinks zeggen: hier herkennen we ons genoeg in.’’