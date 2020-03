De CPC-loop? Rot op, ik ren alleen voor de politie

EVEN VRAGEN AAN Als Jacqueline in New York landt blijkt de noodtoe­stand te zijn uitgeroe­pen: ‘Als ik dat had geweten’

7:07 Jacqueline Eckhardt vloog afgelopen zaterdag in een nagenoeg leeg vliegtuig naar New York. De Haagse zou daar aanvankelijk deelnemen aan een VN-conferentie in het kader van Internationale Vrouwendag, maar de bijeenkomst werd gecanceld vanwege het coronavirus. Eenmaal aangekomen in New York bleek dat daar de noodtoestand was uitgeroepen.