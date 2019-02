De dagboeken van Antoon van Nispen: ‘Hij was de steunpilaar van premiers’

Antoon van Nispen tot Pannerden was een van de meest invloedrijke topambtenaren van na de oorlog die maar liefst negen premiers adviseerde. Door zijn dagboeken treedt hij voor het eerst uit de schaduw en wordt de vraag beantwoord wie toch de man was die op de Ruychrocklaan in het Benoordenhout zijn been over het zadel van zwarte Gazelle slingerde. Dagelijks fietsend op weg naar het ministerie van Algemene Zaken aan Plein 1813, waar hij werkte als topambtenaar en steunpilaar van premiers was.