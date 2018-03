De democratie is gered

NPO zendt documentaire uit over vader IS-gangers

26 maart Op het Movies That Matter Festival in Den Haag is zaterdag de film De verloren kinderen van het kalifaat in première gegaan. Daarin gaat de Nederlands-Turkse documentairemaker Sinan Can met de 57-jarige Houssein, vader van twee IS-kinderen, in de puinhopen van het kalifaat op zoek naar de familie van Houssein.