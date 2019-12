De deur uit en de Haagse straten op, dankzij Frank: ‘Hij is de leider, we volgen de leider’

De sfeer in de woonkamer van Aneroedh Gangaram Panday deze maandagmiddag is er een als voor een schoolreisje. Een mannetje of dertig - of nou ja, het merendeel van de deelnemers is vrouw - kent elkaar via Facebook of van de vele stadswandelingen in en rond Den Haag, die sinds zes jaar worden georganiseerd door Frank Kanhai (57).