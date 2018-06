‘De dood van Fish draag ik mijn hele leven met me mee’

‘Bessie’, zoals ze in de zeilwereld wordt genoemd en de naam die achterop haar teamshirt staat, kreeg het wel erg voor haar kiezen. Een dag na Fisher overleed ook haar oma, die in Haarlem bij de zeilster in huis woonde. Haar familie hield het nieuws voor haar achter, totdat ze twee weken na het drama met haar Britse ploeggenoot in Chili arriveerde. ,,Daar was ik blij mee. Het zou wel heel veel slecht nieuws ineens zijn geweest.”



Zelf had Bes, die samen met Fisher aan dek was toen het ongeluk gebeurde, meteen het idee dat ze moesten doorgaan met de race. Het duurde een paar dagen, voordat het een besluit van het hele team was. ,,Dat de dood van Fish veel impact op ons had, zie je aan de einduitslag (Scallywag eindigde voorlaatste, red.). We hadden echt kans op het podium. We lagen op het moment dat het gebeurde ook derde.”



Bes is toch niet somber, verre van dat zelf. Ze zegt trots op haar team te zijn dat ondanks de enorme tegenslag de race is voltooid. ,,We hebben elkaar nooit in de steek gelaten.”