Er zijn geen ooggetuigen die Maurits naar buiten hebben zien kijken naar de executie vanuit zijn verblijf tegenover de ingang van de Ridderzaal. We weten wel dat hij thuis was en dat zegt genoeg; hij had makkelijk elders kunnen vertoeven. De dood van onze vaderlandse held Johan van Oldenbarnevelt was geen prettige. De nieuwste editie van het Haags Historisch Nieuwsblad besteedt ruim aandacht aan de geschiedschrijving omtrent zijn onthoofding. Historicus Ronald Prud’homme van Reine (what’s in a name) schreef er een prachtig boek over: De val van de Oldenbarnevelts.