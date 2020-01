De Duitsers gingen efficiënt te werk in Den Haag

Kunstroof in de Tweede Wereldoorlog blijft een actueel thema: in Polen zamelen nationalisten handtekeningen in tegen claims van Joodse nabestaanden. In Nederland wordt er af en toe een kunstwerk ontdekt dat jaren vermist is geweest. Het onderwerp van kunstroof door nazi's spreekt tot de verbeelding. Een lezing onlangs in de centrale bibliotheek van twee deskundigen van het NIOD (instituut voor oorlogs-, holocaust-, en genocidestudies) was tot de laatste stoel 'uitverkocht'.



Voor aanvang klinkt weemoedige Duitse muziek, een vrouw verlangt naar haar man die vecht aan het front. Ze hoopt op een 'wiedersehen'. Op schermen zijn beelden te zien van Amerikaanse soldaten die grote, ingepakte schilderijen uit allerlei bergplaatsen halen. Ze doen denken aan de film The Monuments Men (met George Clooney).