De Dutch Don’t Dance Division weet nu al wat zij met kerst doet

Het is een goed jaar geweest voor het ensemble van de Haagse choreografen Rinus Sprong en Thom Stuart. Hun jonge dansers doken bij verschillende activiteiten op tijdens het toeristisch themajaar Feest aan Zee, onder meer met de locatievoorstelling Last 7 Words in de Lourdeskerk in Scheveningen.

Ook deed DeDDDD haar vertrouwde reeks Solo’s @ the Sea in en rond strandtent De Fuut, die allemaal uitverkocht raakten. Klapstuk van het jaar was de familieproductie Alice in Winter Wonderland die in de laatste week van december werd gespeeld en 6000 bezoekers trok. Alle uitvoeringen waren zo vroeg uitverkocht dat DeDDDD als extra geste de generale repetitie openstelde voor publiek. Om aan de te verwachten belangstelling van dit jaar te kunnen voldoen onderzoekt de groep met het Residentie Orkest en het Zuiderstrandtheater of er in december van dit jaar twee extra voorstellingen mogelijk zijn.