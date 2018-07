De e-bike alleen voor oudjes? Echt niet!

Video En de Haagse Oscâh gaat naar...!

18:17 De 21-jarige Robbert Clignett heeft met zijn team Haags Licht de filmcompetitie 72hrs The Hague gewonnen. Van alle inzenders was hij er als beste in geslaagd om in een tijdsbestek van 72 uur een film op te nemen en te monteren met de stad Den Haag als decor.