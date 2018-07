De één helpt de ander: Mensen zonder baan gaan de zorg in

In 2022 dreigt een tekort van 100 tot 125 duizend medewerkers in de zorgsector. Om dit tegen te gaan, moeten er nú al mensen worden ingezet en getraind. En dat kan: er zijn een hoop mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die moeilijk aan een baan kunnen komen maar dolgraag aan de slag willen. Zo helpt de een de ander.



Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ondertekenden gisteren in verpleeghuis 't Gulden Huis van Florence een samenwerkingsverband met partijen zoals onder meer ActiZ (zorgondernemers), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en VO-Raad Praktijkonderwijs, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen in de zorg. Het plan ontvangt veel steun.



Dat het werkt, blijkt namelijk al. 't Gulden Huis had al jaren stagiaires met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij helpen in het tehuis, zetten koffie en praten met de ouderen. 't Gulden Huis won dan ook dit jaar dep rijs voor Beste Stagebedrijf. Volgens Lela (16) van het Hofstad College is dat meer dan terecht: ,,Het is echt heel leuk. En goed!" Ook Mina (16) is enthousiast: ,,Met ouderen werken vind ik geweldig. Ze zijn zó dankbaar."