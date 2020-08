De eerste dakloze met een pinautomaat moet ik nog tegenkomen

Haagse beathelden uit de sixties krijgen eerbetoon op megafor­maat: ‘Het ontroert me’

17 augustus Op een megaformaat van vijf bij vijf meter knallen de woorden van nederbeat-hit Wasted Words straks van een blinde muur in het Haagse Zeeheldenkwartier. De geveltekst is een eerbetoon aan The Motions en andere beroemde sixties-bands die groot werden in de wijk. Zanger Rudy Bennett is geroerd: ,,Dit is wel heel uniek.”