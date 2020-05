De eerste vrouw in blauw in Haags politiekorps kon ook boeven vangen

Jos door haar collega's Josje genoemd, behoorde tot de allereerste lichting Haagse politievrouwen. De zeven jonge meiden werden in 1957 beëdigd en ingezet bij de verkeerspolitie. Niet ergens anders. Het was namelijk onbestaanbaar dat de vrouwen surveillance zouden gaan lopen of op het hoofdbureau van politie zouden gaan werken. Niet alleen omdat vrouwen daar wellicht fysiek en geestelijk moeite mee zouden hebben, het was ook niet wenselijk dat mannelijke collega's afgeleid zouden worden door de agentes in hun overigens vrij degelijke uniformen.