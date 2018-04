Zó vierde Den Haag de eerste zomerdag

Het is maar liefst 26 graden, hoge temperaturen voor ons kikkerlandje. En dat is te merken aan de drukte in het centrum van Den Haag. Op het binnenhof staat traditiegetrouw ijscoman Moes met zijn karretje. Er worden aardig wat ijsco's verkocht, maar volgens Moes is het niet drukker dan normaal. ,,Ik heb liever lekker wandelweer. Met dit soort hitte gaan mensen naar het strand."

Quote Iedereen heeft wat te zeiken, zelfs nu. Dat is toch zonde! Marijke

De grote groepen kinderen die vandaag, zoals vaker, rondleidingen krijgen door het Binnenhof, zorgen ook niet voor extra verkochte ijsjes. ,,Die gaan liever naar de Mcdonalds."

Stiekem vrij

Aan de Hofvijver zitten jongeren met bungelende benen aan de rand van de waterkant. Het is lang geleden dat het zo warm was. Daar nemen de scholieren dan ook maar al te graag een dagje vrij voor. Stiekem natuurlijk. Ook aan het plein is het gezellig druk. Marijke zit in de volle zon, 'wel goed ingesmeerd hoor', te lurken aan een fantaatje. ,,Mensen moeten eens positiviteit uit dit lekkere weer halen. Iedereen heeft altijd maar wat te zeiken, zelfs nu. Dat is toch zonde!"

Voor de horecamedewerkers is het aanpoten. Er wordt wat afgerend op de volle terrassen. Bas Swillens, manager van Café Leopold, staat binnen achter de bar. ,,Stom om met dit weer binnen te zijn, maar iemand moet het doen." Voor hen is het zomerseizoen vandaag écht geopend. ,,Je weet natuurlijk niet of het zo mooi blijft, maar daar hopen we wel op. Dat is voor ons en de klanten leuk", vindt Bas.

De komende dagen houden de tropische temperaturen nog aan. Wat Hagenaars dan graag doen? 'Gewoon lekker wandelen en terrasjes pakken', vindt men op straat. Als de zon schijnt hebben Nederlanders niet veel nodig om gelukkig te zijn.