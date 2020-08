De eeuwige burenruzie: Komt het ooit nog goed tussen Westland en Den Haag?

Alphons vs. BralDen Haag en Westland vliegen elkaar in de haren. Hagenaars willen dat de ‘boeren’ meer verantwoordelijkheid nemen om problemen met arbeidsmigranten op te lossen. Andersom wil Westland zonder bemoeienis van buitenaf haar eigen zaakjes regelen. Columnisten Sjaak Bral en Alphons de Wit doen een boekje open over hard werken, Haagse bluf en wietkwekerijen.

,,Mooi hè, die letters, Westland. Dat is eigenlijk Haags: Frits Huffnagel uit Den Haag heeft dat bedacht voor Amsterdam. Nou ja, eigenlijk gejat, want in New York hadden ze het daarvoor al.”

De toon is bij aankomst bij het gemeentehuis in Naaldwijk al meteen gezet door Sjaak Bral. Cabaretier en columnist. Hij is naar de groen-witte gemeente getogen om het met zijn Westlandse collega Alphons de Wit eens te hebben over de relatie tussen Den Haag en de tuinbouwgemeente.

Teringend fietsen

Als blijkt dat de Westlandse letters aan de Verdilaan te overwoekerd zijn (‘het blijven toch Westlanders, het groeit goed’) moet de foto toch even bij het andere gemeentekantoor gemaakt worden. Bral: ,,Zijn er twee gemeentehuizen hier? Hebben ze geld over ofzo? Ik weet wel dat er hier hard wordt gewerkt. Dat vind ik mooi aan Westlanders. Ik ging op mijn veertiende tomaten plukken in het Westland, om geld te verdienen voor een radio-cassettespeler. Tering-end fietsen, voor veel te weinig geld natuurlijk.”

Haagse bluf

De Wit: ,,Hier wordt wel het geld verdiend. In Den Haag geven ze het allemaal uit. Dat kost alleen maar geld. Al die ambtenaren. Dat is het vooroordeel wat ik vroeger meekreeg: net als dat Hagenaars een beetje bekakt zijn en bluffen. Ik heb lesgegeven en Haagse kinderen waren bluffertjes. Westlandse kinderen hoorde je nauwelijks praten en werkten gewoon hard.”