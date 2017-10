Hoeveel bomen staan er eigenlijk in Den Haag? Het lijkt een flauwe Triviant-vraag, maar voor de lokale politiek blijft het een uiterst serieuze kwestie, met terugkerend gesteggel over kap, her- en verplant.

Alsof ze met een verrekijker en calculator door de straten struinen. Bomen tellen. Politici willen weten: hoeveel bomen staan er in Den Haag? Groeit het aantal wel? Of wordt er stiekem meer gekapt? De groendiscussie is er een van lichte ontvlambaarheid en hoge toon. Neem de vervanging van de tramrails op de Scheveningseweg: partijen stelden een spervuur aan vragen over de prachtige kastanjes op de statige laan.

Uiteindelijk beloofde het college om de gezonde bomen te verplaatsen - als dat mogelijk is. Met minder neemt de politiek geen genoegen. Wethouder Boudewijn Revis (VVD) weet er alles van. Zodra hij iets over bomen, planten of struiken zegt, staan groene partijen met rood aangelopen gezicht bij de interruptiemicrofoon. Berucht is bijvoorbeeld de discussie over het aantal Haagse bomen, waarbij GroenLinks bijvoorbeeld de gemeentecijfers in twijfel trekt.

Kettingzaag

Het is natuurlijk een gebed zonder eind. Want zelfs over de aantallen kun je twisten: wat tel je mee? Weten we wel hoeveel bomen mensen in de eigen tuin omhakken? En, zeggen kenners, de ene boom is de andere niet. Als je een decennia oude eik omlegt en een jonge spriet terugplant: is die dan evenveel waard? Een eenvoudig antwoord is er niet.