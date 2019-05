De engel van Zuid-West: ‘Toos stond iedereen bij met raad en daad’

Toos Engel-Senders (6 augustus 1943 - 21 april 2019) was zestig toen ze solliciteerde naar de functie van pastoraal werkster in de Haagse Emmausparochie. Ze was net, summa cum laude, afgestudeerd in de theologie en wilde een baan waarmee ze iets kon betekenen in het leven van mensen. Haar cijfers maakten indruk op het bisdom Rotterdam, waar de Emmausparochie onder valt, maar toch was de negen voor haar scriptie niet de reden dat ze met onmiddellijke ingang in Den Haag beginnen mocht. Het was haar levenservaring, haar doorzettingsvermogen en haar zachte natuur die overtuigden. Toos was jong noch onervaren. Ze kende het leven. Ze had als weduwe in haar eentje twee jongens groot gebracht.