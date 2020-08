De enige manier om aan de massa te ontsnappen is het naaktstrand

Die doen hun naam eer aan - menigeen strandde er. Nederland kan niet of nauwelijks naar het buitenland op vakantie dus gaan we massaal naar de rand van het land. Uren in de file, dat hoort er dan bij. Nog voordat je op het strand bent heb je al last van kwallen, op de achterbank of naast je. Ze hebben dezelfde uitwerking: opzwellende irritaties.