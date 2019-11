De enige partij die zo zinnig was om eerlijk te zijn is de Haagse Stadspartij

Vak Apart Maatkle­ding met de oude, scherpe schaar uit Iran

31 oktober Over mensen die met hun handen werken en daar meester in zijn. Vandaag kleermaker Amir Etemadi (34). Hij weet wat werken is. De meester in de rechten toont zijn rechterduim, waar aan de buitenkant van het onderste kootje een stevige eeltplek zit. Het is de kleermakersknobbel die zijn vader ook heeft. ,,Dat komt door de schaar", weet Amir, die na een afgeronde academische vorming besloot zijn roeping te volgen.