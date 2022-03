De familie Philippo draagt hun zaak al jaren over aan de kinderen: ‘mensenmensen’ en harde werkers

„Veel mensen denken dat onze achternaam Philippo is”, verkondigt gezinshoofd Arno (1965). „Hoewel we bekendstaan als de familie Philippo is de naam toch écht Van Blitterswijk. Mijn vader heette Flip van Phillippus en daar heeft hij een draai aan gegeven als naam voor onze Verkeersschool. Na de oorlog is mijn opa, die ook Phillippus heette, begonnen met autoverhuur. In de jaren erna bedacht mijn vader dat het een slim idee zou zijn om een ‘Verkeersschool’ te beginnen. Samen met mijn moeder heeft hij Philippo gemaakt tot wat het nu is, één grote familie. Wij zijn Philippo! Mijn moeder heeft nog lang meegewerkt. Ze was het gezicht van de Verkeerschool. Mensen noemden haar zelfs ‘moeders’! Na de oorlog reden er ‘maar’ 139.000 auto’s in Nederland. In de jaren erna is dat explosief toegenomen en nog altijd staat de teller niet stil. Wat dat betreft zijn rijbewijzen net zoiets als begrafenissen, dat blijft ook altijd doorgaan.”