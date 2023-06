De favorieten van Bob en Denise: 'We houden van het strand, maar dan niet op een warme, zomerse drukke dag'

met video Buurt in shock na explosie busje waarbij bestuurder zwaarge­wond raakte: ‘Zoiets verwacht je nooit’

De klap was zó hard dat een voorruit aan de overkant in de dakgoot van een woning belandde. Het is een wonder dat er donderdagochtend geen doden zijn gevallen bij een enorme explosie in een bestelbus. De bestuurder raakte daarbij zwaargewond en diverse auto's gingen in vlammen op. ,,Zelfs bij mij thuis, zeker honderd meter verderop, deed het de ramen trillen.”