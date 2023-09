De favorieten van Delphine: 'Naast de vele hotspots heeft Den Haag ook een internationale community'

Eikelmuis en ransuil moeten wijken voor ‘meeste duurzame’ woonwijk: ‘Woningnood? Ook natuur is in nood’

Rijswijk bouwt onverstoord verder aan de duurzaamste wijk van Nederland. Binnenkort moet de eerste paal de grond in van Pasgeld-West, de een na laatste uitbreiding in het omvangrijke project Rijswijk Buiten. Als die wijk klaar is, zijn er nog eens 1000 woningen bijgekomen. Die gaan wel ten koste van de natuur. Zo is de zeldzame eikelmuis al verdwenen.