De fraaiste herfstfoto: ‘Toen ik hem maakte, wist ik dat het een mooie foto was’

Waar is de foto gemaakt?

,,Ik was met Charlie en haar oma -mijn zus- aan het wandelen in de Nieuwe Scheveningse Bosjes. Dat doen we wel vaker met z’n drieën. Charlie is dol op de natuur en alles wat je daarin tegenkomt. Haar moeder was op dat moment bijna jarig en ik wilde voor haar een paar mooie foto’s van Charlie maken, dus ik had mijn goede camera bij me. Op een gegeven moment verstopte ze zich achter het blaadje en toen wist ik, dit is een mooie foto.”