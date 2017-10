De geest van Scrooge in het Zuiderparktheater

Het is het bekende verhaal van Charles Dickens en de vrek Scrooge dat er in een passende sfeer zijn vuurdoop beleeft. Nooit eerder was het openluchttheater in het Haagse Zuiderpark nog zo laat in het seizoen in bedrijf. 'Een interactieve muziektheater winterwandeling', beloven de makers van deze voorstelling. ,,Een unieke eigentijdse vertolking van het klassieke kerstverhaal voor de hele familie op verschillende buitenlocaties in het Zuiderpark.''