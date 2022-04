Je moet niet out of de box denken, je moet die box vertrappen. Dat heeft Staedion gedaan. De woningmarkt in Den Haag laat zich het beste omschrijven als een tegelspreuk: in het land der blinden is één hoog woning. Op dit moment wordt door Staedion de animo gepeild maar een beetje single weet natuurlijk wel beter: als de relatie mislukt (en welke relatie doet dat niet) sta je weer onderaan de wachtlijst van 150.000 (!) Haagse woningzoekenden. De gemiddelde wachttijd is zes jaar. Dat is langer dan de meeste relaties duren.