De geur van een India doek: het ruikt naar strand en vakantie

Toen de eerste India doeken, halverwege de negentiende eeuw, in Londen arriveerden werden ze een hit en een statussymbool. Alleen de rijken konden zich zo’n kleurrijke India-sjaal veroorloven. De sjaals en doeken hadden niet alleen prachtige kleuren en patronen maar roken ook nog heel speciaal. Want om de stof zacht te maken, en het voor te bereiden op een kleurbad, werd de zijde of het katoen eerst geweekt in rauwe buffelmelk. Vervolgens werd het met plantaardige verf gekleurd. Bijvoorbeeld in een blauwgroen bad van gefermenteerde indigo-bladeren. Als de sjaals, doeken en balen met stof in kisten werden gedaan voor het transport naar Europa deed men ook nog patchoeli-bladeren tussen de lading. Het aroma van de patchoeli beschermde tegen motten en ander ongedierte.