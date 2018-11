De geur van nieuw papier en drukinkt

'Er passeert zo een vrachtwagen", zeg je achterin. ,,Van Westerman." Ik moet op het verkeer letten. Ik heb je al horen foeteren op de tomtom-stem die zegt 'Ga de snelweg op'. ,,We zitten ál op de snelweg. Bel die mevrouw even op." Voor ons gaat een vrachtauto naar rechts. Achterop staat Westerman. ,,Ken je die?", vraag ik. ,,Nee, maar dat staat er toch op." Je spelt de firma-naam met de letters die je net in groep 3 hebt geleerd. Zondagavond heb ik je nog horen oefenen en nu blijk je woordjes te kunnen lezen.