De gevolgen van de kabinetsval voor Gelderland: minder bussen, scheve asielopvang en stikstofcrisis suddert door

analyseDe een juicht, de ander is verdrietig. Als een paal boven water staat dat de val van het kabinet Rutte IV grote gevolgen gaat hebben voor de toekomst van Gelderland. Op de korte én op de lange termijn. De ultrakorte samenvatting: er is veel onduidelijkheid en die waas blijft nog véél langer nu het kabinet is gevallen.