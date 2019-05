De gewelddadige dood van drie wandelaars: ‘Het nieuws is even huiveringwekkend als verdrietig’

De gelukkig heel snel aangehouden verdachte Thijs H. woonde net in Den Haag. De mensen die wij spraken hebben het over een intelligente, rustige jongeman die misschien wat eenzaam was. Er voldoen alleen al in Den Haag honderden jongemannen aan die beschrijving. Er waren geen aanwijzingen voor zijn gruweldaden, lijkt het vooralsnog.



Natuurlijk dringt de vraag zich op of goed is gehandeld toen H. zich bij hulpverleners meldde met klachten over depressiviteit.