De golf aan goodwill, reclame en sportiviteit dankzij het Olympic Festival op Scheveningen is overweldigend

Rijkelijk laat – gisteren- was ik er. Weggegooid geld? Neen, zeker niet. Met ‘Tokio in Town’ liepen de evenementen door in de stadsdelen en kon tot in Moerwijk kennis worden gemaakt met diverse sporten – al was het BMX-rijden veruit favoriet. De heilige missie van het stadsbestuur is: de over het algemeen te weinig bewegende inwoners van Den Haag aan het sporten te krijgen. Dat levert zowel op de korte als de lange termijn gezondheidswinst op en kost dus minder geld.



Nu is gezondheid een fluïde begrip: wat de ene dag gezond is, is dat de volgende dag niet. Althans in mijn beleving. Ik wissel een patatje van Snackcar de Maan op de Maanweg net zo makkelijk af met een serie flat-bench dumbbell press van 15 kilo in sportschool Caesar. Natuurlijk zijn er gewoontes waar je graag van af zou willen, omdat het slecht voor je is. Uit onderzoek blijkt dat te veel wiet roken je kortetermijngeheugen aantast. Dan denk ik meteen: wat een gelul. Straks gaan ze nog zeggen dat te veel wiet roken je kortetermijngeheugen aantast.