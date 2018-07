De Graaff nóg niet de sigaar en op zoek naar een nieuwe ruimte

Reddings­bri­ga­de: 'Ga niet met opblaasba­re drijfmidde­len in zee'

14:06 De reddingsbrigade in Den Haag waarschuwt mensen niet met opblaasbare drijfmiddelen de zee in te gaan. Doordat er een harde aflandige wind staat, is het heel gevaarlijk je te laten drijven op bijvoorbeeld een zwemband. ,,Je waait ermee binnen no time naar Engeland!''