'De granaten worden bij je thuisbezorgd'

Vooruit, je moet er wel wat mensen voor kennen en een beetje handig zijn op het darkweb. ,,Maar dan brengt de bezorger van DHL een handgranaat zo bij je thuis. Erg moeilijk is het niet'', zegt bomexpert Jan Kapel van het explosieven expertbedrijf Reaseuro.

Voor de prijs hoef je het ook al niet te laten. Ze zijn voor 25 euro te verkrijgen, zegt hij. ,,Het spul is hartstikke goedkoop.''

Of het ook daadwerkelijk een handgranaat is geweest die bij het reisbureau van de vader van crimineel Reda N. (veroordeeld voor twee woningovervallen en berucht om zijn brutale spelletjes met de politie) zoveel schade aanrichtte, durft hij niet te stellen. ,,Het is alleen wel iets groots zijn geweest, zoals een militair explosief'', zegt Kapel. ,,Maar misschien is er een handige jongen met zijn scheikundedoos in de weer geweest.''

Als het gaat om die handgranaten: in de eerste vier maanden van dit jaar zijn in het land al zeker 22 incidenten met handgranaten geweest. Delftenaren kregen er vorig jaar al mee te maken. Bij coffeeshops en een garage werden er meerdere gebruikt.

,,Na de val van Joegoslavië hadden de strijdende partijen nog volop wapentuig. Springstoffen, granaten, springpijpjes, Kalasjnikovs. Daar is heel veel van op de markt terecht gekomen en zie je dat die bijvoorbeeld in die mocro-oorlog gebruikt worden.''

Gasdruk

Via zijn eigen kanalen zag Kapel hoe groot de schade was die het explosief vorige week aanrichtte in het pand aan de Hoefkade. Het ging dwars door de deur, baande zich stuiterend een weg door het pand, verwrong een stalen bureau, en boorde zich meters verder door een wand heen. Alle ruiten sprongen, ook van gebouwen aan de andere kant van de straat. ,,De gasdruk die vrijkomt is enorm," zegt hij. ,,Allerlei voorwerpen kunnen meegenomen worden en ver weg schade aanrichten.'' Zelfs aan de overkant van het plein was schade, maar in het reisbureau stond een kast nog overeind. ,,Vermoedelijk is er een object geweest die de luchtdruk heeft afgeschermd. Ik heb vaker gezien dat iemand op veertig meter stond en niets had, en iemand die 300 meter verderop werd geraakt door een scherfje.''