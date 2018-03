De groene tuin is terug van weggeweest

De onderhoudsvriendelijke tuin maakt plaatst voor de weelderige groene gaard. Dit vanwege het veel gezelligere aanzicht, maar er zijn ook bijkomende voordelen. ,,Als regenwater op groen valt in plaats van op tegels, wordt er veel meer water opgenomen in de grond. Zo hoeft het niet allemaal via het riool te worden afgevoerd. Dat helpt wateroverlast te beperken'', zegt Monica Kramer van tuincentrum Ockenburg in Den Haag. ,,Zeker nu het steeds vaker en harder regent, proberen we zoveel mogelijk groen te verkopen."