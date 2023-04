De Grote Marktstraat is voetgangerszone: dit is nu je nieuwe fietsroute

Kritische Grutto, tuureluur, kievit en watersnip straks in hun element in Zuidpolder, net als vogelaar

Als Staatsbosbeheer straks klaar is met de werkzaamheden in de Zuidpolder in Delfgauw, komt niet alleen de vogelaar aan zijn trekken vanwege de vele weidevogels die er vertoeven, maar ook de recreant die een avontuurlijke wandeling kan maken. Geen eenvoudige klus, want de weidevogel blijkt kritisch te zijn. ,,Wanneer het voor de weidevogel naar wens is, volgen meer diersoorten.”