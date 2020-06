De Haagse Beat Nach is nooit vergeten: ‘Toen waren ze nozems, nu werken ze op de bank’

Update Fikse regenbui zorgt voor ondergelo­pen straten

20:00 De regenbui die aan het eind van de middag over grote delen van Nederland trok, heeft voor flink wat wateroverlast gezorgd. Zo ook in Voorschoten, waar de straten rond de Middelgeestlaan onder een laag water kwamen te staan. En in Monster is de Molenstraat leeggepompt.