De Haagse gracht is hot: aantal rondvaarten neemt toe

‘Stervendruk is het’, zegt The Haque Boot. Het wordt beaamd door het oudste rondvaartbedrijf De Ooievaart. Directeur Peter Duivesteijn: ,,We gaan voorbij aan ons passagiersrecord van zelfs voor corona. Ik denk dat wij met onze boten dit seizoen alleen al 50.000 mensen vervoeren over de grachten. Opvallend is ook het aantal Duitse toeristen dat deze zomer weer naar Den Haag komt. We hebben wel twee tot drie vaarten per dag met alleen deze buitenlandse gasten. Op zaterdag varen we er met de rondvaartboten zeker twintig keer op uit. Dat zijn bij elkaar al gauw 500 toeristen op een dag.’’