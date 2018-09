‘De Haagse Markt is een unieke plek, waar de tijd heeft stilgestaan’

Video De homo's van ADO horen er na vijf jaar helemaal bij

13:56 Op het veld zie je ze niet. Zelf maken ze zich in elk geval niet als zodanig bekend, in het betaalde voetbal. Maar op de tribune bij ADO Den Haag vormen homo’s inmiddels een goed zichtbare en ook hoorbare minderheid. ,,In het begin dacht iedereen: wat een gekkies. Maar nu, vijf jaar later, zijn we helemaal opgenomen in de ADO-familie.’’