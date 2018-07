De Haagse meeuw heeft een imagoprobleem

Yasmijn Jarram nieuwe curator van Gemeentemu­se­um Den Haag

21 juli Yasmijn Jarram wordt de nieuwe conservator hedendaagse kunst van het Gemeentemuseum in Den Haag. Ze zal met name tentoonstellingen gaan maken voor GEM, Museum voor actuele kunst. ,,GEM is een uniek museum in een bruisende kunststad. Met plezier ga ik werken aan een internationaal programma.''