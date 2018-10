De Haan nieuwe directeur van het Museon

In beeld: Zo ziet Coming Out Dag er hier uit

13:51 Wie vandaag door gemeenten in de Haagse regio loopt, kan op verschillende plekken een regenboogvlag zien wapperen. Het is namelijk Coming Out Dag, dé dag dat er in 160 Nederlandse gemeenten de regenboogvlag wordt gehesen om aandacht te vragen voor lhbt’s (homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders).