De Hagenaar is een modetalent - ze moet alleen nog ontdekt worden

Den Haag is te bescheiden. Althans, als het over de mode gaat. Onze stad zit namelijk vol met talentvolle ontwerpers, goede mode-opleidingen en musea met haute couture. Toch staan we in de schaduwen van modemekka's als Amsterdam en Rotterdam, waar catwalks nooit leeg zijn en de mogelijkheden oneindig ogen. Zo raken we de Haagse Donatella Versace’s en de Yves Saints Laurents kwijt aan andere steden en dat modetalent, dat moeten we hier houden. Daarom worden de spotlights eens op de Haagse ontwerpers gezet tijdens The Hague Fashion Weekend.