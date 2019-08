De handen van mijn moeder beefden als ze een wit envelopje met sieraden leegschudde op de balie

In de achteruitkijkspiegel zie ik dat je op de achterbank naar buiten kijkt en tegelijkertijd luistert. ,,Leeft die ome Jan nog en kan ik ook bij hem mijn knuffels brengen en dan geld krijgen?” vraag je op een gegeven moment. Ik lach en zeg dat ‘Ome Jan’ de bijnaam was voor de lommerd, de bank van lening, zoals de Gemeentelijke Kredietbank in de Korte Lombardstraat in het verleden werd genoemd. We moeten doorrijden want je ouders en je zusje Chloë staan dadelijk bij mij voor de deur.