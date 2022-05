De haring is niet alleen moddervet, maar ook veel te vroeg

De haring wordt momenteel in Scandinavië gekaakt en gepekeld. Op 17 en 18 juni kunnen we de obesitasharing proeven tijdens Vlaggetjesdag. De haring (nu al ‘Brulsharing’ genoemd) is niet alleen vet, maar ook veel te vroeg. Hoe kan-ie dan zo vet zijn? De zon speelt hierin een rol. De opwarming van de aarde, u zegt het. Als het zo doorgaat zullen we in 2050 de nieuwe haring al op eerste kerstdag kunnen eten. Probleem is wel dat er steeds meer zeedieren zijn die de haring als lekkernij zien en daarmee onze directe concurrent zijn. Daar moeten we iets aan doen.