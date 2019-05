De heerlijke jaren 50: Den Haag, woningnood & repatrianten

Vrachtwa­gen valt in vier meter diepe afvalput, chauffeur zwaarge­wond afgevoerd

14:38 Een vrachtwagenchauffeur is vanmorgen zwaargewond geraakt toen hij met zijn vrachtwagen in een vier meter diepe afvalput reed bij een afvalverwerkingsbedrijf aan de Meteoorstraat in Den Haag. De zwaargewonde bestuurder is vervolgens onder motorbegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.