De held uithangen: aangemoedigd, toegejuicht of juist afgeraden?

lieve rachel Het Kurhaus was toen nog niet verstopt achter die foeilelij­ke bouwsels

27 augustus Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (9) waarin hij haar vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze week in de rubriek Lieve Rachel: Scheveningen, toen er nog auto’s door de Palacestraat reden.