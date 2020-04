De helden van Duindigt: Jan Harmsen en paard Titanium sleepten vermogen aan prijzengeld binnen

Jan Harmsen was de zoon van een bekende paardentrainer. Hij groeide op in de stal van zijn vader op Duindigt. Het is dat hij van z’n moeder ook nog naar school moest, anders was hij dag en nacht in de stallen geweest. Op Duindigt was het destijds een drukte van belang. Driemaal per week werd er gekoerst en er was altijd wel wat te doen voor een sterke jongen met gevoel voor paarden. Na z’n mavo-diploma vertrok Jan naar het Nationaal Hippisch Centrum in Deurne voor zijn vervolgopleiding.