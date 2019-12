De hele dag spelen met Lego-steentjes op Scheveningen: ‘Dit is een droom die uitkomt’

Zijn baan als docent diabolo-techniek bij de circusopleiding van Codarts in Rotterdam heeft Arjan Groenendijk (35) vorige week opgezegd, kort nadat hij in Den Haag uit twintig finalisten was gekozen als beste, snelste en meest fantasierijke Legobouwer. En met die titel op zak werkt hij vanaf 20 januari fulltime in Legoland Discovery Centre. Een nieuwe interactieve binnenattractie op de Scheveningse boulevard die in mei de deuren opent. Het wordt wereldwijd de 27ste vestiging en daarmee is Groenendijk dus één van de slechts 27 Master Model Builders op de wereld.