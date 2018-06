'De hele stad profiteert van cruiseschip aan de haven'

Was de angst voor enorme drijvende flatgebouwen niet terecht dan?

,,Die heel grote schepen, zoals je die in Amsterdam en Rotterdam hebt, kunnen in Scheveningen niet eens de haven binnenvaren. De MS Berlin is met zijn lengte van 139 meter de limiet. Intussen is er van koudwatervrees geen sprake meer. Ook het nieuwe college wil meer havengerelateerde bedrijvigheid.’’



Wat levert het op dan, de komst van cruiseschepen?

,,In de eerste plaats natuurlijk meer bedrijvigheid in het havengebied. En verder gaan al die bezoekers (maximaal 412 in het geval van de MS Berlin, red.) geld uitgeven. Dat is goed voor de werkgelegenheid in de horeca en in de toeristensector. Mede doordat wij vanuit ons bureau uitstapjes organiseren naar het Mauritshuis, Escher in het Paleis en de Bijenkorf. ’’