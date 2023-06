De helikopterbeelden en het commentaar - daar kijk je voor

met video Man in been gestoken en kindje door politie uit huis gehaald: ‘Explosieve relatie’

Een man is vrijdagochtend aan zijn been gewond geraakt na een steekpartij in zijn huis aan de Reuzenreigerstraat in de Haagse wijk Ypenburg. Een jong kindje was in huis en is door de politie mee naar het bureau genomen. Een 30-jarige vrouw meldde zichzelf later op een politiebureau en zit momenteel vast.