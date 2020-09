De helse week waarin Scheveningen werd overlopen

Drie Hagenaars en man uit Monster aangehou­den voor merkfraude en witwassen

10 september De FIOD heeft vanmorgen DONDERDAG vier verdachten aangehouden in een onderzoek naar merkvervalste goederen, witwassen en uitkeringsfraude. Het gaat om drie Hagenaars en een 22-jarige man uit Monster. Een van de verdachten in de zaak is realityster Michael van der Plas, de ex-man van Samantha ‘Barbie’ de Jong.